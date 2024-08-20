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Татарстан передал коммунальую технику в муниципалитет города Рубежное
Республика Татарстан продолжает оказывать помощь подшефным городам Луганской Народной Республики в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.
Недавно региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» передало два вакуумных ассенизатора на базе автомобиля ГАЗ для нужд коммунальных служб ЛНР.
Один из этих специализированных автомобилей уже поступил в распоряжение муниципалитета города Рубежное. Заместитель Премьер-министра Татарстана Фаниль Аглиуллин отметил, что переданная техника будет использоваться не только для стандартных коммунальных задач, но и для очистки подвальных помещений в частных домах.
«Татарстан нам очень помогает. Много техники получили новой, хорошей. Вот еще одну машину получили. Все просьбы, с которыми мы обращаемся, не остаются незамеченными», – выразил благодарность главный инженер Юрий Рыбалко.
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