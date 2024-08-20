Татарстан передал коммунальую технику в муниципалитет города Рубежное

Республика Татарстан продолжает оказывать помощь подшефным городам Луганской Народной Республики в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Недавно региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» передало два вакуумных ассенизатора на базе автомобиля ГАЗ для нужд коммунальных служб ЛНР.

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Один из этих специализированных автомобилей уже поступил в распоряжение муниципалитета города Рубежное. Заместитель Премьер-министра Татарстана Фаниль Аглиуллин отметил, что переданная техника будет использоваться не только для стандартных коммунальных задач, но и для очистки подвальных помещений в частных домах.

«Татарстан нам очень помогает. Много техники получили новой, хорошей. Вот еще одну машину получили. Все просьбы, с которыми мы обращаемся, не остаются незамеченными», – выразил благодарность главный инженер Юрий Рыбалко.