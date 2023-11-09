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Татарстан держится в тройке лидеров по сбору макулатуры акции «БумБатл»
Жители и предприятия Татарстана с момента старта экологической акции «БумБатл» собрали 76 тонн макулатуры. С такими результатами республика занимает второе место в топ-3 лидеров акции.
Тройку сильнейших регионов по количеству собранной макулатуры возглавляет Белгородская область, жители которой в командном и одиночном зачете смогли собрать и отправить на переработку 125 тонн макулатуры. На третьем месте Брянская область – от региона зарегистрировано 55,6 тонны собранной бумаги.
Всего по России с момента старта «БумБатла» к сдаче макулатуры присоединились уже более 276 тыс. человек, которые направили на переработку свыше 1400 тонн бумажного сырья.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители Казани могут принять участие во всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» и выиграть билеты в театры города. Акция пройдет в субботу, 11 ноября, с 10.00 и до 14.00 на парковке ТЦ «Мега».
Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» проходит с 10 октября по 15 ноября. Прием заявок от учреждений и компаний продолжится вплоть до 10 ноября. Для участников, которые присоединяются к акции индивидуально – до 15 ноября. Регистрация на участие в акции проходит на сайте бумбатл.рф.
Акция проходит в поддержку национального проекта «Экология». Национальные проекты реализуются на территории страны по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.
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