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Жители Казани могут сдать макулатуру и выиграть билеты в театры
Жители Казани могут принять участие во всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» и выиграть билеты в театры города. Акция пройдет в субботу, 11 ноября, с 10.00 и до 14.00.
Макулатуру будут собирать на парковке ТЦ «Мега Казань» рядом со «станцией сортировки» (по проспекту Победы). Чтобы выиграть билет, необходимо сдать в пункте сбора более 16 кг макулатуры на одного человека. В акции участвуют только физические лица, отмечают в Минэкологии РТ.
Между участниками будут разыграны билеты в Казанский ТЮЗ, Татарскую филармонию им. Габдуллы Тукая, ГБКЗ имени Салиха Сайдашева, театр имени Галиасгара Камала и театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина.
Организаторы акции – Министерство экологии и природных ресурсов РТ и региональная молодежная общественная организация «Будет чисто».
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