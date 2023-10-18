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Татарстан активно помогает Лисичанску и Рубежному подготовиться к зиме
Республика Татарстан продолжает работу по восстановлению социальной инфраструктуры и ремонту коммуникаций в подшефных Лисичанске и Рубежном.
Так, в Лисичанске к холодам уже подготовлены 50 многоквартирных жилых домов, еще на 16 ведутся работы. В Рубежном тоже активно готовятся к зиме: в многоквартирных домах вставляются окна, меняются батареи и трубы.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что делегация Татарстана во главе с премьер-министром Республики Алексеем Песошиным посетила подшефный Лисичанск в ЛНР. Во время рабочей поездки они осмотрели школу, больницу и блочно-модульную котельную госпиталя в Лисичанске. Также об этом у себя в Telegram-канале сообщил Раис РТ Рустам Минниханов.
«Осмотрели объекты, на которых сейчас идут ремонтно-восстановительные работы: школу, больницу, госпиталь. Самое главное – решить коммунальные вопросы, в котельных идет работа по подготовке к запуску тепла», – написал он.
Кроме того, Татарстан постоянно доставляет жителям подшефных городов сотни тонн гуманитарной помощи. В свою очередь в Администрации города выражают благодарность Раису Татарстана, его команде и всем жителям Республики.
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