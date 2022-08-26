«Рубин» в аутсайдерах татарстанского дерби: выдержит ли Слуцкий столкновение с «КАМАЗом»?

Один из самых главных матчей в истории футбольного противостояния Казани и Набережных Челнов состоится в это воскресенье. В гости к «Рубину» Слуцкого пожалует лидирующий в Первой лиге «КАМАЗ» и его огромная армия болельщиков. Подробнее о предстоящем дерби Татарстана – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Клуб из Набережных Челнов с самым маленьким бюджетом в лиге рвет соперников на части. Автозаводцы не потерпели ни одного поражения в шести играх Фото: fckamaz.ru

В Казань приедет лидер чемпионата из Челнов. Фаворит матча – вовсе не «Рубин»

Еще прошлым летом было очень трудно представить, что «Рубин» и «КАМАЗ» встретятся в одной лиге. А представить, что челнинский клуб прибудет на поле «Ак Барс Арены» в ранге теневого фаворита, было почти невозможно. Но прямо сейчас это случилось – неожиданный лидер чемпионата Первой лиги приезжает в Казань и будет в прямом смысле экзаменовать подопечных Леонида Слуцкого на их же поле.

Тренерский тандем «КАМАЗа» в лице Ильдара Ахметзянова и Владимира Клонцака без преувеличения творит историю. Клуб из Набережных Челнов с самым маленьким бюджетом в лиге рвет соперников на части. Автозаводцы не потерпели ни одного поражения в шести играх (0), одержали больше всего побед (5), забили больше всего голов (12) и меньше всех пропустили (3).

Гаглоев и его команда не просто показывает результат, но делает это красиво Фото: fckamaz.ru

При этом команда не просто показывает результат, но делает это красиво. Предыдущий матч с «Акроном», в котором Гаглоев и его команда победили со счетом 4:0, яркое тому подтверждение. Что ни гол, то красавец в дальний угол, что ни пас, то пяткой или вразрез. Футболисты далеко не с миллионными зарплатами получают от игры удовольствие и кайф, которые дарят и болельщикам.

Да, кто-то скажет, что шесть туров не показатель для столь громких выводов и на дистанции в 34 матча команда сдуется и закончит чемпионат в середине турнирной таблицы. Возможно и так, но тот фурор, что прямо сейчас «КАМАЗ» создал в Набережных Челнах, не может не радовать. И подтверждение тому не только заполненная арена в парке «Гренада», но и потенциально самый многочисленный выезд за всю историю клуба.

На выезд из Набережных Челнов в Казань может отправиться порядка тысячи болельщиков «КАМАЗа» Фото: fckamaz.ru

На татарстанское дерби приедет порядка тысячи болельщиков «КАМАЗа»

Так, еще накануне в СМИ появилась информация, что на выезд из Набережных Челнов в Казань может отправиться порядка тысячи болельщиков «КАМАЗа».

Тысяча болельщиков на гостевом фан-секторе – очень внушительная цифра. Немного в меньшем количестве последние два выезда в Нижнекамск и Ульяновск «пробивали» фанаты «Рубина». В обоих случаях казанцы забивали до отказа квоты на сектор и пересаживались на центральные трибуны. При этом не было ни эксцессов, ни потасовок. Все проходило очень мирно и дружелюбно. Так же должно пройти и в этот раз. В целом, несмотря на принципиальное соперничество «Рубина» и «КАМАЗа» в далеком прошлом, сейчас все изменилось. На дворе не 1998 год, и камни в автобус с болельщиками полетят вряд ли.

Помимо большого фанатского выезда мэрия Набережных Челнов намерена также бесплатно свозить на 45-тысячный красавец стадион воспитанников местных спортшкол. Само собой, матч посетит мэр Набережных Челнов и президент ФК «КАМАЗ» Наиль Магдеев.

Мэр Автограда в этом сезоне старается не пропускать домашние игры команды, а также по возможности посещает гостевые матчи. К слову, при его непосредственном присутствии «КАМАЗ» одержал победу в первом татарстанском дерби чемпионата в Нижнекамске против «Нефтехимика» (1:0).

«Рубин» постепенно набирает обороты и уже имеет на своем счету серии из четырех матчей без поражений и двух побед Фото: www.rubin-kazan.ru

С точки зрения тактики самоуверенные челнинцы – то, что нужно Слуцкому

Подробно рассказывая о «КАМАЗе», не стоит забывать и о «Рубине». Команда постепенно набирает обороты и уже имеет на своем счету серии из четырех матчей без поражений и двух побед. И пусть в последней игре в Ульяновске победная серия имела все шансы прерваться, но команда выцарапала нужный результат, как подобает коллективу с характером. Судя по последнему матчу, с характером у подопечных Слуцкого проблем нет. Осталось подправить тактическую составляющую.

Для нейтрального зрителя «КАМАЗ», конечно, выглядит явно интереснее «Рубина». Но с точки зрения тактики самоуверенные и атакующие челнинцы – это как раз то, что нужно казанцам. И если Клонцак и Ахметзянов не станут сажать команду в оборону, то матч может закончиться для них не очень позитивно. Все-таки опыта и мастерства у команды Слуцкого на порядок больше.

Виталий Лисакович записал на свой счет в матче с «Кубанью» гол плюс пас и помог одержать «Рубину» вторую разгромную победу за лето Фото: www.rubin-kazan.ru

С другой стороны, и глубокая оборона тоже не гарантирует положительного результата. Подтверждение тому – последняя домашняя игра «Рубина» против «Кубани» (3:0). После матча в микст-зоне Виталий Лисакович рассказал, что очень удивился, как после первого же касания мяча по свистку арбитра краснодарская команда моментально села в оборону. Как показал результат, такая тактика южанам ничего не принесла, а сам белорус записал на свой счет в матче с «Кубанью» гол плюс пас и помог одержать «Рубину» вторую разгромную победу за лето.

Первая же победа с большим счетом этим летом была добыта казанцами два месяца назад как раз в игре с «КАМАЗом» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Два месяца назад «Рубин» разгромил «КАМАЗ» со счетом 5:0

Первая же победа с большим счетом этим летом была добыта казанцами два месяца назад как раз в игре с «КАМАЗом» (5:0). Товарищеские игры перед матчами официальными принято не вспоминать, ибо в плане конструктива они имеют между собой мало общего. Но для сравнения, какого результата в плане построения игры добились тренеры за короткий промежуток времени, – самое оно. Обе команды были собраны в июне фактически с нуля, и те самые 5:0 в самом начале их становления как раз и есть чистая разница в классе.

Удивительно, как всего лишь за два месяца тренерский штаб «КАМАЗа» не просто смог минимизировать эту разницу, но и вырвался вперед. Хотя объективно у Клонцака и Ахметзянова ситуация намного легче, чем у Слуцкого. Просто у них в распоряжении меньше футболистов, и им не нужно по несколько месяцев искать оптимальные сочетания.