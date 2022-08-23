Муллин не оправдал, Йевтич в лазарете: почему у Слуцкого в «Рубине» не сходится пасьянс?

После вымученной победы над аутсайдером Первой лиги «Волгой» наставник «Рубина» Леонид Слуцкий вновь заявил, что команда находится в стадии поиска игры и оптимального состава. И это после полутора месяцев сборов и шести туров чемпионата. В чем главные проблемы тренерского штаба казанцев – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Леонид Слуцкий всё еще находится в поиске оптимального сочетания игроков Фото: rubin-kazan.ru

Мы еще в поисках вариантов и оптимального состава

«Мы еще в поисках вариантов и оптимального состава, и оптимального сочетания игроков. Рад, что команда сумела проявить характер и смогла забить уже в компенсированное время. Но повторюсь, мы все еще находимся в поиске оптимальных сочетаний», – сказал Леонид Слуцкий на пресс-конференции после игры с «Волгой».

Многие болельщики подобные слова наставника расценивают исключительно как повод оправдать неудачные результаты. Но на самом же деле истина в устах специалиста есть. За шесть проведенных туров команда еще ни разу не повторила свое сочетание.

Очевидно, что, ротируя состав из матча в матч, добиться результата здесь и сейчас будет трудно. При этом снимать ответственность с тренерского штаба никто не собирается. За два с половиной месяца вполне можно было сыграться. Но так выходит, что каждую игру в стартовом составе появляется кто-то новый либо по причине травмы, либо из-за дисквалификации партнера по команде.

По количеству выходов на поле в первые минуты матчей уже можно понять, каков идеальный стартовый состав для Слуцкого Фото: rubin-kazan.ru

Как выглядит идеальный состав Слуцкого?

Судя по тому, сколько раз каждый из футболистов «Рубина» выходил на поле с первых минут, идеальный стартовый состав для Слуцкого выглядит следующим образом. В скобках – сколько раз подряд каждый игрок появлялся в старте.

Стартовый состав Слуцкого: Дюпин (5) – Кабутов (5), Мартынович (6), Грицаенко (6), Самошников (6) – Чуперка (3), Зотов (6), Иванов (4) – Бакаев (2), Лисакович (3), Фамейе (6)

Очевидно, что в семи позициях из одиннадцати тренер полностью уверен. Особенно это касается линии защиты. Так, после прощального матча Никиты Медведева в первом туре далее ворота защищал исключительно Юрий Дюпин. А единственные перестановки в квартете оборонцев впервые были совершены лишь в прошлой игре, когда вместо Дмитрия Кабутова с первых минут вышел Ленар Фаттахов.

С полузащитой и нападением все не так гладко, как хотелось бы, но, что важно, и там и там присутствуют свои лидеры в центральной оси. В полузащите это Александр Зотов, а в нападении – Джоэль Фамейе. Оба футболиста выходили со старта во всех шести турах, а Зотов и вовсе провел все игры без замен. Чаще всего помогать Александру в центре поля приходится опытным Олегу Иванову и Валерию Чуперке.

Виталий Лисакович, кажется, все-таки решил остаться в «Рубине» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что касается нападения, то Виталий Лисакович, окончательно смирившийся с вылетом в Первую лигу, на пару с Самошниковым, кажется, все-таки решил остаться в «Рубине». У белорусского форварда, наконец, появился огонь в глазах, и два гола плюс одна передача в трех играх явное тому подтверждение. Вернувшийся в Казань Камиль Муллин надежд не оправдал, а Фамейе был переведен на фланг. Комфортнейшие условия для Лисаковича. Статус игрока старта у белоруса вопросов вызывать не должен. Самая неопределенная позиция – правый вингер, главный кандидат – Солтмурад Бакаев.

Главная проблема – отсутствие конкурентоспособного лимитчика

Но хоть стартовый состав на бумаге и выглядит идеальным, в таком формате он невозможен по причине наличия в Первой лиге лимита на молодых игроков. Фактически это и есть основная головная боль тренерского штаба.

Чаще всех – 4 раза – среди молодняка на поле появлялся Марат Апшацев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На роль «лимитчика» в «Рубине» претендуют как минимум четверо (Марат Апшацев, Даниил Кузнецов, Кирилл Косарев и Ленар Фаттахов), но никто из них пока не тянет на игру в старте. Отсюда и постоянные смены сочетаний, перемещения и чехарда с составом из матча в матч.

Чаще всех (4 раза) среди молодняка на поле появлялся Апшацев, по разу выходили Косарев и Фаттахов. Что касается Кузнецова, то из-за травмы, полученной на сборах, 19-летний вингер впервые вышел только на второй тайм с «Волгой». Хотя на предсезонке именно он активно наигрывался в стартовый состав.

«Мы ищем оптимальный вариант лимитчика. Перед сезоном планировали Кузнецова, но он получил травму, потом играли Апшацев, Фаттахов, Косарев. Мы оставим все оценки внутри», – заявил Слуцкий после игры с «Волгой».

Проблема уже решена?

Тренер явно дал понять, что рассчитывает на Даниила. Оно и понятно, футболист не только ярче других молодых проявлял себя летом, но и играет на проблемной для команды позиции. Пожертвовать Бакаевым на фланге атаки вместо Кузнецова будет явно безопаснее для команды, нежели Чуперкой вместо Апшацева. В той же победной игре с «Волгой» Кузнецов в перерыве заменил Бакаева на правом фланге, и с тех пор почти весь второй тайм игра шла через него и Кабутова.

«Мы ищем оптимальный вариант лимитчика», – заявил Слуцкий после игры с «Волгой» Фото: rubin-kazan.ru

Что касается предстоящих матчей, то прямо сейчас, кроме Дарко Йевтича и Егора Тесленко, в лазарете никого. Нет и дисквалифицированных. Так что если не случится ничего сверхъестественного, то на ближайшую игру с «КАМАЗом» казанцы с Даниилом в составе должны выйти в режиме полной боевой готовности.

И если временное отсутствие Кузнецова – это та самая проблема, по причине которой команда все еще не может найти оптимальное сочетание, то она уже должна быть решена. Убедиться в этом мы сможем лишь в воскресенье. Второе татарстанское дерби для «Рубина» состоится на «Ак Барс Арене» в 18.00 по московскому времени.