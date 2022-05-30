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Ру Тат
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Спорт
30 мая 2022  13:32
Дамир Садриев

Фахретдинов - о выходе на бой UFC в тюбетейке: «Я – татарин, а это дань уважения»

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Татарстанский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов рассказал о том, как принял решение выйти на свой дебютный бой UFC в тюбетейке. По словам спортсмена, такой жест – является данью уважения татарскому народу.

«Я хотел показать, что я – татарин, единственный татарин в мировых ММА. Такая дань уважения и популяризация своей национальности. Планирую ли я выходить в тюбетейке на каждый бой? Почему бы и нет? (смеется). Потом открою своё производство тюбетеек, буду продавать», – цитирует Фахретдинова «Чемпионат».

Кроме того, спортсмен по прозвищу «Гладиатор» поделился ожиданиями от предстоящего боя против грека Андреаса Михайлидиса, который станет для татарстанца первым в карьере в UFC.

«Я настраиваюсь на полный трёхраундовый поединок, а дальше никто не знает, как бой пойдёт. Но я настраиваюсь на тяжёлую работу», – заявил Фахретдинов.

Напомним, Фахретдинов готовится к дебюту в UFC. 4 июня татарстанец сразится с представителем Греции Андреасом Михайлидисом. Стоит отметить, что в смешанных единоборствах на счету Рината 21 победа в 23 боях. 

Ранее стало известно, что Фахретдинов выйдет на дебютный бой в UFC в тюбетейке. Об этом спортсмен сообщил в своем телеграм-канале.

#смешанные боевые единоборства
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