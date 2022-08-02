Татарский вопрос: монологи на съезде ВКТ о «мягкой силе», переписи и улице Баумана

На VIII съезде Всемирного конгресса татар второй нации России прописали больше общаться с муфтиями, больше производить национального контента и двигаться вместе со стратегией, принятой в 2020 году. Закрытие съезда не обошлось без скандала: один из делегатов не согласился с текстом резолюции и покинул зал.

Заседание началось с приветствия Владимира Путина Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Привет от Путина

Всемирный конгресс татар всячески демонстрировал встроенность структуры в общефедеральную повестку. Началось с приветствия Владимира Путина, который отметил работу ВКТ и пообещал, что «все востребованные просветительские, информационные проекты, программы и инициативы по созданию культурных и образовательных центров получат поддержку».

Видеопоздравление прислал бывший министр строительства РТ, а ныне Вице-премьер России Марат Хуснуллин, на русском языке пожелав конгрессу успешной работы. Известный в РТ личными хорошими отношениями с Миннихановым, приветствие присылал Сердар Бердымухаметов – Президент Туркменистана.

Видеопоздравление прислал бывший министр строительства РТ, а ныне Вице-премьер России Марат Хуснуллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зачитали приветственную телеграмму от главы МИД РФ Сергея Лаврова. В тексте отмечен факт существования лояльного Россотрудничеству «Альянса татар Европы». Потом была приветственная телеграмма от Мэра Москвы Сергея Собянина. Перечислили заместителей губернаторов, которые возглавили татарские делегации от регионов – это замгубернатора Кемерово Вячеслав Телегин, Азат Салихов (Свердловская область), Азат Ислаев (ХМАО), Михаил Харитов (Бурятия). Губернатор Ульяновской области Русских также отметился видеооткрыткой (не зря же родина Ленина в этом году приняла Федеральный Сабантуй). На экране вместе с телеграммой Собянина промелькнул текст поздравления от Главы Башкирии Радия Хабирова.

Два вечных вопроса и сбор ягод

Самым ярким из выступлений был спич председателя союза писателей Татарстана, депутата Госсовета РТ Ркаила Зайдуллы. Он был одновременно и дипломатичен, и резок, и путем аллегорий достаточно жестко высказался о текущей ситуации в жизни татар.

Самым ярким из выступлений был спич Ркаила Зайдуллы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Начал он с вопросов. «У Тукая был любимый вопрос «Куда я иду». Куда мы идем? Куда наш путь? Ответ поищем вместе. В Советском Союзе было понятие «старший брат». Оно и сейчас есть. Старшему не просто найди свое место в мире. Все это время его волнует два вопроса: что делать, и кто виноват? Русский философ Василий Розанов ответил на него: «Летом следует собирать много ягод, кипятить из них варенье, а аимой сидеть тихо и петь чай с вареньем». Тогда отпадает потребность искать ответа на второй вопрос: ты сыт и не надо искать виноватых», - размышлял депутат.

По мнению Зайдуллы, татары не ищут ответа на второй вопрос. «Мы нашли ответ: мы виноваты сами. Есть же слова в песни: «Не волнуйся, не горюй, не переживай, я во всем сам виноват». Когда ты сам виноват, то все становится легче. Хочется спокойно сеть и пить дома чай с вареньем. А мы умеем собирать много ягод. Зайдите в соцсети и увидите, там сплошь ягоды. Ведрами, корзинами. Скажешь, нас ничего не волнует, в политику мы не лезем», - иронизировал писатель-депутат.

«Мы служим удобрением другим народам...»

Осторожность и аполитичность татар, по мнению Зайдуллы, объясняет катаклизмами и страданиями, через которые прошел народ. «Но есть закон: Если ты не занимаешься политикой, политика занимается тобой. Поэтому этот проклятый вопрос «что делать» опять предстает перед нами. У нас же нет политических амбиций, мы хотим не потерять свою первооснову, сохранить язык и традиции и спокойно хотим «пить чай с ягодами». Но оказывается в условиях глобализации даже эту простую и естественную задачу не просто решить, - заявил спикер. - Больше половины народа уже не знает татарский, у оставшейся половины язык далеко от совершенства . Потому что у нас теперь нет национального образования, уничтожена сеть национальных школ. ЕГЭ сдать на родном языке ты не можешь, ФГОС с каждым разом «совершенствуется». Национальный языки могут быть окончательно изгнаны из школы».

Речь писателя-депутат сорвала бурные аплодисменты зала Фото: president.tatarstan.ru

Следом прозвучала тема «инкыйраза» (отсыл к известной антиутопии Гаяза Исхаки «Гибель через 200 лет»), ассимиляции и переходу к добровольному преподаванию родных языков.

«Татарский язык и в 9-11 классах не преподается. Нельзя получить полноценно среднее образование. В этом году единственная девочка сдала ЕГЭ по татарскому языку. Порадовались, ее показали по ТВ. Остается только плакать. Скоро и писатели, филологи и артисты не останутся. Вы знаете, что как закончиться национальная культура, так и закончится нация. Это аксиома, - огласил приговор делегат. - Нам говорят, что главное было национальное сознание. И приводят в пример польских и литовских татар. Они потеряли язык, но сохранили религию и самосознание. Они все растворились, это только осколок от той массы татар. Сколько их осталось, вы знаете? Где их обряды, танцы, про литературу не говорю... Национальное самосознание... Мы же не евреи, наши люди во 2-3 поклонении уже исчезают как ветер. Мы служим удобрением другим народам...»

Речь писателя-депутат сорвала бурные аплодисменты зала.

Ветры из Уфы

Кстати, в зале особенно внимательно слушали все, что было связано с Башкортостаном. О трениях в период переписи старались не вспоминать. Лишь Василь Шайхразиев в ходе своего отчета упомянул о том, что впервые ВКТ нанял юридическую компанию для сопровождения процесса переписи.

Представитель ВКТ в Башкортостане Альфред Давлетшин по каким-то причинам не оперировал понятием «татары Башкортостана» или «башкортостанские татары» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Интересно, что представитель ВКТ в Башкортостане Альфред Давлетшин по каким-то причинам не оперировал понятием «татары Башкортостана» или «башкортостанские татары». По его словам, он представлял уфимских татар, татар Урала. Среди достижений в жизни татар соседней республики упомянули проведение в 2019 году дней Татарстана в Башкирии и установку в Уфе на средства татарского предпринимателя памятника Габдулле Тукаю. Затем вспомнили про памятники Гази Загитову, установившему знамя победы на Рейхстаге, Мусе Гарееву, летчику, дважды Герою Советского Союза, легенде партизанского движения Даяну Мурзину. Упомянул спикер и про музей писателя Фатиху Кариму в Бижбулякском районе Башкирии. После того, как Татарстан обновил его на собственные средства (14 млн рублей), в марте 2021 года Всемирный курултай башкир предложил его переименовать и создать экспозицию его башкирского брата. Это были первыми «выстрелами» в переписи, звучавшими потом на протяжении всего 2021 года.

Поблагодарил Давлетшин и «Татнефть», которая благоустроила в Уфе на свои средства могилу известного татарского богослова и просветителя Ризы Фахретдина. Гости из башкирского курултая тогда также внесли нематериальный вклад, поучаствовав в церемонии, напомнив про некую исконную племенную принадлежность ученого…

От ислама до лошадей и сабантуев

Вице-премьер Василь Шайхразиев перед перед выборами (забегая вперед, скажем, что его повторно утвердили единогласно) на должность главы «Милли шура» отчитался о проделанной работе.

Понятно, что куратор татарского вопроса от власти не мог упомянуть про свой любимый конек – сабантуи. Какие только виды сабантуев за эти годы не появились: помимо федерального есть и шахтерский, и Иртышский (Казахстан). Не сомневаемся, что разнообразные версии сабантуя будут появляться и дальше. Но в то же время Шайхразиев отрегировал замечание Минниханова о том, что «праздник плуга» во много потерял свою национальную окраску. Вице-премьер обещал поднажать в этом вопросе. Ну что жи, «будем посмотреть».

Вице-премьер Василь Шайхразиев перед перед выборами а должность главы «Милли шура» отчитался о проделанной работе Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Среди достижений была упомянута «Стратегия татар», которую, по словам спикера, и дальше следует реализовывать.

Два вопроса Шайхразиев выделил отдельно – это ислам и медиа. По его словам, «татарам не выжить без ислама». Отсюда в составе ВКТ появится отдел по работе с муфтиатами. Также среди новых задач – активное освещение жизни татарского народа, поэтому решение - новый отдел в составе ВКТ. Тут же Василь эфенди похвалил «Татар-информ» за успешное сотрудничество с конгрессом

Тема татарской лошади, которая стала больной темой для соседей с Урала, также нашла отражение в выступление Василя Шайхразиева: «Не зря в татарском языке мужчина звучит как «ир-ат». Конь всегда играл важную роль в жизни татар. Возрождение татарской породы лошади тому доказательство и большая гордость. Конь всегда был в жизни татар. Это наш 1000-летний символ. Символ сабантуя – «Тулпар ат». Рустам Нургалиевич дал поручение проехать на конях татарской породы от Казани до Алтая, колыбели тюркских народов». Теперь можно не сомневаться – «татарской лошади» (как бренд и в то же время шпилька) останется в арсенале Казани.

Одим из самых громких заявлений пленарного заседания стала импровизация гостя из Ташкента Рима Гиниятуллина Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Улица Шаймиева и лагерь в Болгаре

Одим из самых громких заявлений пленарного заседания стала импровизация гостя из Ташкента Рима Гиниятуллина, бывшего министра мелиорации и вице-премьера Узбекистана. Он предложил переименовать улицу Баумана в Шаймиева. «В Казани каких только улиц нет. Кирпичная, Силикатная. Центральная улица носит имя никому неизвестного Баумана. Я предлагаю переименовать улицу в честь Минтимера Шаймиева. Есть же в Грозном улица Путина, в Казани - Назарбаева. Я надеюсь, что прогуляюсь по улице Шаймиева», - заявил аксакал.

Среди других его предложений утвердить в году день татар и взять за основу 19 июня, день основания ВКТ.

Первый Президент, ныне Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев, вышедший на трибуну, не стал комментировать идею о переименовании улицы, но озвучил свою – создать детский лагерь в Болгаре. «Нам нужно проработать вопрос и создать условия для детей, чтобы можно было летом привозить в Болгар, и показать им нашу историю», - сказал Госсоветник. Идею позже поддержал Президент Татарстана Минниханов.

Минтимер Шаймиев, вышедший на трибуну, не стал комментировать идею о переименовании улицы, но озвучил свою – создать детский лагерь в Болгаре Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Часть выступления Шаймиева (его постоянно прерывали аплодисментами) была обращена к прошлому – в нем была гордость за декларацию о суверенитете, и благодарность первому председателю ВКТ Индусу Тагирову за умение собрать татар вместе, и воспоминание про заслуги Рафаэля Хакимова, первого директора института истории им. Марджани АН РТ («спасибо за издание 7-томной истории татар»).

Споры о декларации

Завершающей частью стало избрание нового состава «Милли шуры» (Национального совета), в который вошло 75 человек.

В выборном процессе был задействован пилот, Герой России Дамир Юсупов. Он вышел на сцену, передал салям от своего сына и предложил выдвинуть на должность председателя «Милли шура» Василя Шайхразиева. «Я сам летаю, но Василь Гаязович по налету часов даже обошел меня», - пошутил Дамир.

В выборном процессе был задействован пилот, Герой России Дамир Юсупов Фото: president.tatarstan.ru

Сюрпризов не было - Шайхразиев был избран единогласно. Но небольшой скандал все же произошел: он был связан с принятием резолюции пленарного заседания ВКТ. Его текст был роздан делегатам сегодня и содержал несколько тезисов. Сама резолюция была только на татарском . Вкратце перескажем ее тезисы:

Во вступлении говорится, что ВКТ оправдал себя как организация, что за последние 5 лет, что за 30 лет существования. Организация активно сотрудничает с МИД РФ, Россотрудничеством, субъектами РФ, муниципальными органами, национально-культурными автономиями других народов.

Отдельно перечислены успехи ВКТ: проведение различных форумов, мероприятий, работа с бизнесом, разработка стратегии татар. Отмечается большая роль ВКТ в единении татар во время переписи. Упоминается также празднование 100-летие ТАССР и 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарии.

«Мы не согласны с политикой санкций…»

Также в резолюции отмечена специальная военная операция: «Съезд высоко оценивает усилия руководства страны для защиты ее суверенитета, независимости, государственного и территориального единства, а также гарантии Конституции в вопросах сохранения национально-культурных особенностей и языков народов РФ… Мы, делегаты Съезда, выражаем поддержку президенту Российской Федерации Владимиру Путина в вопросах защиты жителей Донбасса, восстановления там мирной жизни, а также демилитаризации и денацификации Украины… Мы не согласны с политикой санкций в отношении Российской Федерации, которые ведут США и страны коллективного Запада, это негативно сказывается на сотрудничестве и ведет к искусственному созданнию враждебности и противоречиям…».

Отдельно пассажа удостоился зарубежная организация «Форум свободных народов России» и ее отдельные представители, деятельность которых ведет «к нарушению территориальной целостности нашей Родины, разрушению социальной и политической стабильности». Резолюция съезда осуждает деятельность данных организаций.

Сюрпризов не было – Шайхразиев был избран единогласно Фото: president.tatarstan.ru

Когда на голосование был поставлен текст резолюции, в зале поднялась ветеран национального движения Фаузия Байрамова и попыталась слово. Она встала и стала что-то говорить, но Шайхразиев ее не услышал. Фаузия ханум покинула зал и уже потом высказалась по этому вопросу в соцсетях. Все остальные делегаты съезда поддержали текст резолюции.

В конце пленарного заседания Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил награды большой группе делегатов съезда, отметив тем самым их вклад.