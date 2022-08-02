Шайхразиев отметил успешную работу ВКТ с «Татар-информом»

Всемирный конгресс татар успешно сотрудничает с информагенством «Татар-информ» и со спутниковым каналом ТНВ, который доводит информацию о жизни татар. Об этом на пленарном заседании сказал заместитель Премьер-министра РТ — председатель нацсовета «Милли Шура» Василь Шайхразиев.

Он подчеркнул, что сегодня нельзя жить без интернета и соцсетей. Шайхразиев также сообщил о том, что для более тесной работы со СМИ и для более полного освещения жизни татарского народа в составе Всемирного конгресса татар создается новый отдел.

VIII съезд ВКТ проходит в Казани с 30 июля по 2 августа. В нем принимают участие 1,5 тыс. делегатов и почетных гостей из 35 стран.

Ранее Президент России Владимир Путин поприветствовал делегатов и участников VIII съезда Всемирного конгресса татар и поздравил их с 30-летием создания ВКТ.