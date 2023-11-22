Татарский театр оперы и балета имени Джалиля определил дату премьеры «Жизнь за царя»

Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля запланировал премьеру оперы «Жизнь за царя» на музыку Глинки на 2 и 3 февраля 2024 года. Спектаклем, который в советский период шел в оперном театре Казани под названием «Иван Сусанин», откроется XLII Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина. В следующем году, к слову, исполнится 150 лет со дня первого выступления Федора Шаляпина в Казани.

Шаляпинский фестиваль в ТАГТОиБ имени Джалиля в следующем году будет проходить с 2 февраля по 1 марта. Фестиваль составят 9 постановок, в том числе премьера прошлого фестиваля ­– «Севильский цирюльник». Кроме того два вечера в театре будут традиционно отданы под гала-концерты фестиваля.

На декорации к спектаклю «Жизнь за царя», как ранее сообщал «Татар-информ», театр потратит 13,5 млн рублей. Для постановки изготовят церковь (ее стоимость оценена в тендере закупок театром в 855 тыс. рублей), колокол (362 тыс. рублей), открывающиеся ворота (457 тыс. рублей), люстру (862 тыс. рублей), а также составные части избы (1,5 млн рублей), станок-экран (1,75 млн рублей) и т.д.