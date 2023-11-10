Казанский театр оперы заплатит 13,5 млн рублей за декорации к спектаклю «Жизнь за царя»

13,5 млн рублей уйдет на изготовление декораций к спектаклю «Жизнь за царя». Соответствующий контракт казанский театр оперы и балеты имени Мусы Джалиля заключил с подмосковной компанией «Студия-театр».

Согласно документу, опубликованному на сайте госзакупок, на выделенные деньги изготовят колокол (его стоимость оценили в 362 тыс рублей вместе с работами). Также средства потратят на открывающиеся ворота (457 тыс), станок-экран (1,75 млн рублей), люстру (862 тыс), церковь (855 тыс), составные части избы (1,5 млн рублей) и другие декоративные элементы спектакля.

Премьера оперы об истории Ивана Сусанина запланировали на февраль 2024 года. Показы пройдут в рамках Шаляпинского фестиваля в Казани. Напомним, в следующем году исполняется 150 лет со дня первого выступления артиста Федора Шаляпина в столице Татарстана.