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Общество 14 февраля 2025 19:00

Татарский НИИ сельского хозяйства начнет селекцию сои и рапса

Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства в этом году начнет селекцию сои и рапса. Об этом сообщил руководитель ТатНИИСХ Айтуган Хазиев во время работы сельхозвыставки «Казань Агро 2025».

«Нам удалось увеличить селекционную программу, привлечь дополнительное финансирование для расширения госзадания по селекции рапса, сои, льна масличного», – рассказал он.

Кроме того, по словам Хазиева, в этом году четыре сорта яровой пшеницы и один сорт ячменя института включили в госсортоиспытания по Казахстану.

«Это впервые в истории института. Это признание качества нашей селекции. В Казахстане засушливость больше, и мы работаем по адаптивности наших сортов. Им наши сорта понравились», – подчеркнул он.

В России площади возделывания сортов селекции ТатНИИСХ достигают 1,2 млн гектаров, в Татарстане – 301 тыс. гектаров. При этом 112 сортов 17 культур включены в Госреестр РФ, то есть допущены к возделыванию во всех регионах.

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#селекция #сельхозкультуры
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