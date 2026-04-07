Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Татарский нейро-фестиваль» пройдет в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета 9 апреля. В формате коротких 20-минутных лекций представители медиа покажут, как можно использовать нейросети для создания контента.

Специалисты из сферы медиа и действующие сотрудники республиканских изданий, которые активно применяют искусственный интеллект в своей работе, расскажут и, что самое важное, покажут, как можно и нужно работать с искусственным интеллектом. Среди тем – не только генерация фото и видео, но и создание музыки и даже фильмов.

В числе спикеров будут: главред журнала «Идель» Рамзия Галимова, редактор сайта «АиФ-Поволжье» Данил Садыков, веб-редактор журнала «Ялкын» Алина Закирова, редактор журнала «Идель» Зулейха Камал, корреспонденты портала «Интертат» Айнур Замалтдинов и Ильяс Хазиев.

Данное мероприятие пройдет в рамках запуска в ИФМК КФУ новой образовательный магистерской программы «Искусственный интеллект в тюркоязычном пространстве». Лекции спикеров помогут заинтересованным людям лучше понять цели и задачи данного направления подготовки.

«Я приглашаю всех заинтересованных людей, прежде всего тех, кто в дальнейшем хотел бы поступить на эту программу. Это могут быть выпускники не только гуманитарных направлений, но и выпускники разных вузов: аграрного университета, строительного университета и других вузов, где сегодня обучаются ребята, хорошо владеющие татарским языком, которые в будущем хотели бы посвятить себя работе в медиасфере», – заявил директор ИФМК Радиф Замалетдинов.

Начало – в 14 часов. Вход на мероприятие свободный, но рекомендуется регистрация.