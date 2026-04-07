В ИФМК будут готовить специалистов по работе с ИИ в тюркоязычном пространстве

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ с сентября 2026 года запустит программу «Искусственный интеллект в тюркоязычном пространстве». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал директор ИФМК КФУ Радиф Замалетдинов.

Новая образовательная программа будет реализовываться совместно с «Татмедиа» и рядом республиканских изданий. На программу очного обучения предусмотрено 20 бюджетных мест за счет федерального бюджета.

«В настоящее время в нашем Казанском федеральном университете уже есть довольно большое количество преподавателей и специалистов, которые пользуются современными технологиями», – отметил Замалетдинов.

По словам директора института, в настоящее время примерный пул преподавателей уже известен.

«К сожалению, в настоящее время в Российской Федерации подобных подобных программ практически нет. Тем более для тюркоязычной сферы – таких программ нет вообще», – сказал директор ИФМК, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа».

Напомним, что совместно с главным республиканским медиахолдингом институт уже осуществляет подготовку татарских филологов с журналистским профилем. Уже на этапе обучения студенты проходят практику в республиканских изданиях и на телевидении.

«Ряд студентов довольно активно используют искусственный интеллект и участвуют в конкурсах. Мы очень рассчитываем на то, что в будущем, опираясь на этих ребят, мы выйдем на совершенно другой уровень», – добавил директор ИФМК.