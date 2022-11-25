«Татарский диктант» в КФУ завершился совместным исполнением песни «Туган тел»

По окончании диктанта в КФУ в рамках акции «Татарча диктант» участники вместе исполнили песню «Туган тел» на слова народного поэта Габдуллы Тукая.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

Завершить мероприятие исполнением неофициального гимна татарского народа предложила председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова, которая назвала это многолетней традицией.

Первой песню запела известная оперная певица Илюза Хузина, остальные участники подхватили. Илюса Хузина тоже приняла участие в акции.

Для диктанта в этом году был выбран отрывок из произведения Зульфата Хакима «Бер сәгатьтә ничә мизгел бар». На главной площадке акции в Казани – в Институте филологии и межкультурных коммуникаций КФУ текст читала доктор филологических наук, профессор Альфия Юсупова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на площадке КФУ «Татарча диктант» написали более ста участников.

