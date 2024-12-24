Татарский детский балет 1961 года воссоздали в театре Джалиля

Балет «Заколдованный мальчик» поставлен Татарским государственным театром оперы и балета имени Мусы Джалиля совместно с Казанским государственным хореографическим училищем. Премьера спектакля состоится 29 декабря. Все партии исполнят учащиеся КХУ, в новогодние каникулы они дадут 12 спектаклей.

По сообщению директора учебного заведения Татьяны Шахниной, в постановке занято 180 студентов из классического и народного отделения КХУ. «В спектакле непростая хореография — Александр Михайлович Полубенцев не делает больших различий между профессиональными артистами балета и учащимися, но именно такие проекты дают нашим ребятам возможность профессионально расти. Позади большая, сложная работа, занявшая свыше полутора лет», — призналась педагог.

Фото: © «Татар-информ»

В основе сюжета — спасение девочкой Раушан младшего брата Гали от злых колдовских сил. Произведение создано по мотивам стихотворений Габдуллы Тукая и татарских и русских народных сказок.

Как сообщает Министерство культуры РТ, впервые балет на музыку Захида Хабибуллина был представлен в 1961 году в хореографии Евгения Дорофеева под названием «Раушан». Ведущие партии исполняли Анна Гацулина, Нинель Юлтыева, Клара Янбулатова, Шамиль Мифтахутдинов и Ревдар Садыков. Вторая редакция балета появилась 13 лет спустя. В постановке хореографа Дины Архиповой принимали участие Ирина Хакимова, Владимир Яковлев, Владимир Грачев и Наиль Сарваров.

В 2023 году за постановку взялся Александр Полубенцев, профессор Санкт-Петербургской консерватории, сделав акцент на татарских сказках. Как признался хореограф-постановщик, музыка татарского композитора Загида Хабибуллина покорила его богатством мелодического языка, поэтичностью, образностью, разнообразием гармонии. Он отметил, что во вторую редакцию балета вошло много номеров из первой версии.

«В партитуру вернулись лирические сцены, связанные с доброй волшебницей Умай, ряд номеров использовался для других образов. Вместо прежних персонажей, таких как Баба-Яга и другие, были введены новые — например, колдунья Убыр, волшебница Умай. Мы постарались сделать действие более динамичным», ­— пояснил Александр Полубенцев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для балетмейстера, заслуженного деятеля искусств РФ это далеко не первая постановка национальной оперы. Он был руководителем Якутского театра оперы и балета, работал не только в столичных театрах, но и в Перми, Новосибирске и Красноярске, а также в городах Европы и в Казахстане. На казанской сцене он отметился спектаклями «Дама с камелиями» (2010), «Carmina Burana, или Колесо Фортуны» (2014). В 2023 году состоялась премьера его постановки на музыку Резеды Ахияровой «Иакинф».

Как сообщила пресс-служба ТАГТОиБ имени М. Джалиля, фонограмма к спектаклю «Заколдованный мальчик» записана симфоническим оркестром театра под управлением дирижера-постановщика Айрата Кашаева (Большой театр России). Художник по костюмам — Фания Низамова, работающая с 1994 года в Башкирском театре оперы и балета. Видеодекорации создала Виктория Злотникова из Санкт-Петербурга.

Детский балет будет демонстрироваться дважды в день 29 и 30 декабря, 2, 3, 4 и 5 января.