Татарские и якутские писатели вместе отметили в Казани день рождения Пушкина

Татарские и якутские писатели вместе отметили в Казани Международный день русского языка и день рождения классика русской литературы Александра Пушкина. Об этом сообщает ЯСИА.

«Сегодня мы открыли для себя Дни Якутии в Татарстане, приняли участие в празднике, посвященному дню рождения Александра Пушкина. И это очень символично, ведь все народы России объединяются вокруг русского языка. И хотя мы являемся тюркоязычными народами, якуты и татары, но мы общаемся на русском языке», — заявила председатель Союза писателей Якутии Наталья Харлампьева.

Она рассказала, что роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин» был переведен на якутский язык и что сейчас другие произведения классика продолжают переводиться на якутский. Харлампьева также подчеркнула: «Для многих якутских писателей Александр Пушкин являлся светочем, на который они равнялись. <…> Пушкин был и остается нашим всем и он действительно до сих пор актуален».

В свою очередь якутский писатель Николай Лугинов отметил: «Для всех народов России Александр Пушкин имеет символическое значение. Это человек, который объединил духовно все наши народы. С ним у народов появилось ощущение себя частью большой великой империи». При этом он напомнил о продолжающейся работе по переводу созданных на русском языке произведений на татарский и якутский языки.



В рамках предстоящих Дней Якутии в Татарстане писатели и поэты двух республики посетят родину великого татарского поэта Габдуллы Тукая, проведут круглый стол «О путях развития литератур тюркоязычных народов России» и обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества.