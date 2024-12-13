Татарские артисты поддержали новую песню Дино МС 47 и Венеры Ганеевой

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарские артисты эстрады активно выступили в поддержку новой песни российского рэпера Дино МС 47 и народной артистки РТ Венеры Ганеевой «Аерылмагыз» («Не расставайтесь»). Композиция, недавно появившаяся на музыкальных платформах, уже успела завоевать сердца слушателей и получила одобрение многих коллег.

В своих сториз в социальных сетях звезды татарской эстрады делятся ссылками на песню. «Аерылмагыз» рассказывает историю о героях, которые возвращаются домой, к матери, исполнив свой долг перед Родиной. По их мнению, искренность текста и проникновенное исполнение делают композицию особенно значимой для слушателей.

В частности, поделились ссылками на композицию заслуженная артистка РТ, скрипачка Дина Закирова, народная артистка РТ, певица Зэйнэп Фэхертдинова, певица Диля Нигматуллина и певец Илназар.

Особую значимость композиции придает сотрудничество исполнителей: Дино МС 47 добавляет современное звучание и энергетику, а Винера Ганеева — глубину и проникновенность, что, по словам ряда специалистов, позволяет песне стать настоящим мостом между поколениями.

Некоторые эксперты индустрии уже называют «Аерылмагыз» не только музыкальной, но и культурной вехой, способной укрепить национальную идентичность и показать, как музыка может объединять людей.

Песня быстро набирает популярность, и, возможно, она задаст тренд сотрудничества молодых и опытных исполнителей на стыке культур, добавляют они.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов выложил клип на представленную до этого версию песни «Аерылмагыз» в совместном исполнении Венеры Ганеевой и Dino МС47.

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.