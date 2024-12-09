В День Героев Отечества в Казани поздравили участников СВО и тех, кто помогает фронту

Фото: Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Сегодня в казанском комплексе «Туган авылым» с Днем Героев Отечества поздравили участников СВО, членов их семей и общественников, которые помогают фронту. Гостями праздника стали представители средств массовой информации и различных организаций, которые поддерживают военнослужащих.

Мероприятие «Родные строки» посвятили связи поколений и любви к Родине.

Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

«Сегодняшняя встреча – это не только дань уважения военным, людям, которые проливают кровь на специальной военной операции, но и людям, которые ждут родных и близких из зоны боевых действий. Сегодня мы собрали людей творческих, которые посылают лучи поддержки, собирают помощь и формируют общественное мнение. Очень важно было состыковать эти составляющие, посмотреть друг другу в глаза, пообщаться и вдохновиться, чтобы вместе пройти эту дорогу, чтобы быть едиными в мыслях, в действиях и в жизни», – сказал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

От лица Ассоциации ветеранов СВО с приветственным словом выступил помощник премьер-министра РТ Владимир Майстренко.

«Я бы хотел всех поздравить с Днем героев Отечества. Этот праздник посвящен не только тем, кто получил высокие награды, но и тем, кто защищал и защищает Отечество. Есть много людей, которые даже не считают себя героями, но они совершили героические поступки хотя бы тем, что находились там, в тяжелейших условиях, в условиях Афганистана, чеченских конфликтов, грузино-осетинского конфликта, в сирийской операции и безусловно в условиях СВО. Они идут вперед, они защищают свои рубежи, выполняют задачи по пояс в грязи, в холод, в зной. Они выполняют задачи, когда хочется пить, а воды нет, когда вокруг свистят пули и падают снаряды. Желаю им скорее вернуться живыми, с Победой», – сказал Владимир Майстренко.

Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

С патриотическими песнями сегодня здесь выступили артисты Татарстана, которые исполнили проникновенные композиции, посвященные участникам СВО, матерям и женам, которые ждут своих защитников.

Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

В финале мероприятия состоялась презентация песни «Аерылмагыз» в совместном исполнении народной артистки Республики Татарстан Венеры Ганеевой и российского рэпера Dino МС47.