Татарская общественность простилась с журналистом Рифатом Юсуповым

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Церемония прощания с режиссером телевидения Рифатом Юсуповым прошла сегодня в мечети «Казан нуры». Сотрудник республиканского телевидения в 1988-2022 годах, более 20 лет – режиссер программы религиозного направления «Насихат» (“Наставление”) на телеканале «Новый век» Рифат Юсупов скончался в возрасте 61 года. Проститься с известным режиссером пришли его коллеги, работники культуры, представители духовенства, родные и близкие.

Главный редактор газеты «Безнең гәҗит», журналист Ильфат Файзрахманов назвал Рифата Юсупова истинным профессионалом, а его смерть – большой утратой для себя лично.

«Проработав в телевидении 22 года, 15 лет из них я провел с Рифатом в одном цеху, одном кабинете. Он был бессменным режиссером моих передач. Был высоким профессионалом, настоящим художником, умеющим держать кадр. В день мы записывали по четыре 45-минутных передачи и ток-шоу. При подборе кадров для информационно-аналитических передач его советы были незаменимы», – рассказал Ильфат Файзрахманов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Журналист подчеркнул, что коллега был для него близким человеком. «Это большая утрата не только для родных, но и для меня лично. Он глубоко переживал мой уход из телевидения. Желаю его близким сил и терпения», – сказал выступающий.

Заместитель генерального директора телерадиокомпании «Новый век» Данил Гиниятов передал слова соболезнования от всего коллектива.

«Я знаком с Рифатом с первых моих дней на телевидении. Он был человеком добрым, понимающим, а как режиссер – требовательным. Через сердце пропускал все события, чувствовал дыхание общества. Видимо, организм неравнодушного человека вот так страдает, и раньше изнашивается. Но Рифат успел после себя оставить множество материалов, передач, которые станут ценным наследием», – сказал Данил Гиниятов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам коллеги, Рифат Юсупов работал в разных жанрах – готовил как новости, так и музыкальные передачи, а также программы общественно-политического характера. «Рифат Юсупов на телевидении положил основу для передач религиозного направления. Его наследие много лет будет радовать зрителя», – сказал Гиниятов.

Рифат Юсупов – выпускник Казанского театрального училища. От имени его одногруппников выступил драматург Данил Салихов. «Желая до самых тонкостей узнать особенности нашей национальной культуры, самобытности, языка, он, выросший в Казани, поступил на курс Марселя Салимжанова. После окончания училища работал в Камаловском театре, затем, оставаясь преданным ценностям нашей религии ислам, до последних своих дней доносил их через голубые экраны и воспитывал татарский народ. Здесь присутствует его мама. Апа, дорогая, вот какого сына ты вырастила! От имени народа, от нашего имени вам низкий поклон и наша благодарность!» – сказал Данил Салихов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Помощник муфтия Татарстана по вопросам погребения Рамиль хазрат Мингараев рассказал, что организацию похорон Рифата Юсупова полностью взяло на себя Духовное управление мусульман республики. Он также сообщил, что при ДУМ РТ создана специальная служба по вопросам погребения мусульман. Дженаза-намаз (заупокойную молитву) также провел Рамиль хазрат Мингараев.

Ведущая передачи «Насихат», журналист Лейсира Фазлыева сообщила, что Рифат Юсупов будет похоронен в деревне Яңа Жөлби (Новая Юльба) Атнинского района. «Это родная деревня его отца. Недавно он и отца там похоронил. Рифат очень любил эту деревню», – рассказала коллега.

