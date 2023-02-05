Скончался казанский журналист Рифат Юсупов

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В столице Татарстана на 62-м году жизни умер журналист Рифат Юсупов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман РТ.

Прощание с журналистом состоится завтра, 6 февраля, в мечети «Казан нуры», отметили в пресс-службе.

Рифат Вакилович Юсупов родился 12 апреля 1961 года. Окончил Казанское театральное училище. С 1988 года работал на телевидении.

Последние 20 лет трудился на телеканале «Татарстан — Новый век» режиссером программы «Нәсыйхәт», посвященной религиозной тематике.