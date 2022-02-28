Татарская общественность простилась с Ильдаром Низамовым

В Казани простились с известным журналистом, доктором филологических наук, профессором Ильдаром Низамовым. Гражданскую панихиду, организованную Республиканским бюро судебно-медицинской экспертизы, провел заведующий кафедрой национальных и глобальных медиа КФУ, ученик Ильдара Низамова Василь Гарифуллин.

«Он обучил нас азам риторики, стилистики татарского языка. Был отличным писателем, публицистом, ученым — примером со всех сторон. Он сумел воспитать журналистов, хорошо знающих сущность языка, его богатство», — сказал Василь Гарифуллин.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков подчеркнул, что это траурный день для всей татарской журналистики. «Нет, наверное, ни одного журналиста, выпускника журфака, который не оставался бы на связи с Ильдаром абый, не чувствовал тепло его сердца. Именно во многом благодаря ему татарский язык в журналистике сегодня является легким, доступным для читателя. Он был настоящим экспериментатором, не боялся нового. Он ввел татарские эквиваленты многих современных терминов», — вспоминал Шамиль Садыков.

Ильдар Низамов вел авторскую рубрику на портале «Матбугат.ру». «Преданный своей профессии, педантичный, и учил нас работать так же. Он стоял на страже чистоты языка», — сказал о нем руководитель портала «Матбугат.ру» Данил Сафаров.

«Ильдар Маликович, как коллега, был великодушным, простым человеком, шутил, поднимал настроение. Помогал советами, учебными пособиями. Остался верным своим научным принципам, он создал свою научную школу. Воспитал учеников, сегодня есть продолжатели его дела», — рассказал кандидат филологических наук Ильгам Фаттахов.

На церемонии прощания также присутствовали представители Союза писателей РТ, ученики Ильдара Низамова Фирдус Гималтдинов, Рифат Фаттахов, младший брат покойного Айдар Низамов и другие.

Ильдар Низамов скончался вчера на 86-м году жизни, он будет похоронен в родной деревне Ключи-Сап Атнинского района.