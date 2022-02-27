Умер ветеран журналистики Ильдар Низамов

Умер ветеран журналистики, языковед Ильдар Низамов. Об этом сообщил заведующий кафедрой национальных и глобальных медиа Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Института социально-философских наук и связей со СМИ КФУ Василь Гарифуллин.

Прощание состоится завтра в 09.30 у здания судмедэкспертизы по адресу Сибирский тракт, 31а.

Василь Гарифуллин отметил, что Ильдар Низамов в последние годы тяжело болел, к тому же после заражения коронавирусом его состояние ухудшилось.

Последние годы языковед жил на родине — в Атнинском районе. Ильдару Низамову было 86 лет.

Языковед, писатель, журналист, Ильдар Низамов родился 3 сентября 1936 года в селе Большие Берези Атнинского района. Окончил Башкирский университет (1967), Высшую партийную школу при ЦК КПСС (Москва, 1976).

С 1957 года жил в Уфе: работал в Белорецком речном пароходстве (1957-1960), газете «Красная Заря» (1961-1967).

В 1968 году переехал в Казань, где работал в редакции газеты «Социалистик Татарстан» (1968-1974), Татарском книжном издательстве (1976-1987). С 1987 года в Казанском университете (с 1998 года профессор).

Выступал в периодической печати с очерками, статьями, репортажами о людях труда. Его научные работы относятся к функции речевой системы в массовом общении, социолингвистике. Составитель краткого русско-татарского общественно-политического словаря, (1995), русско-татарского словаря-минимума для работников государственно-управленческого аппарата и общественных организаций (2001).

Автор учебников и учебных пособий по теории журналистики (риторика, очерки, эссе). Автор сборника рассказов „Надежда“ (1977), книги „Маяки, зажженные Ильичем“, изданной на русском и татарском языках, и других произведений.

Доктор филологических наук (1996), профессор (1998), заслуженный работник культуры ТАССР (1987), заслуженный деятель науки РТ (2007).