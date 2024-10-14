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Татарская народная партия «Возрождение»* вошла в список террористов и экстремистов
Общественное объединение Татарская народная партия «Возрождение» («Яӊарыш Татар Халык Партиясе») * вошло в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация появилась на сайте ведомства.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах задержали Зиннура Аглиуллина. Как выяснилось, в прошлом году он вступил в экстремистское движение «Яӊарыш Татар Халык Партиясе»*, которое из США возглавляет Иршат Хабиев.
Как стало известно «Татар-информу», Аглиуллин еженедельно давал «уроки» по воспитанию национального самосознания, правилам борьбы с действующим режимом и с русскими.
Он обучал молодых, которые слушали его как учителя. Через некоторое время Аглиуллин стал координатором организации «Яӊарыш Татар Халык Партиясе»* в Челнах и взаимодействовал с Хабиевым, исполняя его поручения.
По информации источника агентства, было возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной розни. В его доме прошли обыски, изъяли экстремистскую литературу.
*экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
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