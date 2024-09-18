В Челнах задержали члена экстремистского движения «Яӊарыш» Зиннура Аглиуллина

В Набережных Челнах задержали Зиннура Аглиуллина. Как выяснилось, в прошлом году он вступил в экстремистское движение «Яӊарыш Татар Халык Партиясе», которое из США возглавляет Иршат Хабиев.

Как стало известно «Татар-информу», Аглиуллин еженедельно давал «уроки» по воспитанию национального самосознания, правилам борьбы с действующим режимом и с русскими.

Он обучал молодых, которые слушали его как учителя. Через некоторое время Аглиуллин стал координатором организации «Яӊарыш Татар Халык Партиясе» в Челнах и взаимодействовал с Хабиевым, исполняя его поручения.

По информации источника агентства, было возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной розни. В его доме прошли обыски, изъяли экстремистскую литературу.

В 2012 году он уже привлекался за возбуждение ненависти. Аглиуллина также привлекали за пропаганду, организацию массовых беспорядков, хранение оружия.