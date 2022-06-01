Татаро-башкирское потепление: как республики налаживают отношения после переписи

Сегодня в башкирском Нефтекамске прошло выездное заседание Комитета Госсовета РТ по культуре и образованию и их коллег из башкирского парламента. О том, что обсуждали депутаты двух республик и почему сегодняшняя встреча – один из символов «разморозки» татаро-башкирских отношений, читайте в материале «Татар-информа».

В башкирском Нефтекамске прошло выездное заседание Комитета Госсовета РТ по культуре и образованию и их коллег из башкирского парламента Фото: gossov.tatarstan.ru

«У нас никогда не было враждебных отношений»

На фоне переписи населения в отношениях Татарстана и Башкортостана образовалось легкое «похолодание». Это признают и сами участники сегодняшнего выездного заседания.

«Между нами был не совсем “теплый” период во время переписи, – заявил корреспонденту «Татар-информа» член Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Рамиль Тухватуллин. – У нас никогда не было враждебных отношений, но они бывали менее или более теплыми. Хотелось бы, чтобы они достигли пика своей теплоты и больше никогда не опускались ниже – на холодный градус».

О том, что обе республики взяли курс на восстановление дружеских отношений, свидетельствует вчерашний визит главы РБ Радия Хабирова в Казань. Напомним, накануне он встретился с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Хабиров даже напомнил, что татары – это братья.

О том, что обе республики взяли курс на восстановление дружеских отношений, свидетельствует вчерашний визит главы РБ Радия Хабирова в Казань Фото: president.tatarstan.ru

Руководители республик подписали план мероприятий на 2022-2024 годы по реализации соглашения между правительствами двух республик о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, а также соглашение об установлении границы между Татарстаном и Башкортостаном.

Ответный визит не заставил себя ждать: он прошел сегодня в башкирском Нефтекамске, в формате совместного выездного заседания Курултая РБ по образованию, культуре, молодежной политике и спорту и аналогичного комитета Госсовета РТ. Со стороны Татарстана на встрече присутствовали председатель ГС РТ Фарид Мухаметшин, и.о. министра культуры РТ Юлия Адгамова, а также целый пул татарстанских депутатов.

В Нефтекамск прибыл целый пул татарстанских депутатов Фото: gossov.tatarstan.ru

«Татарстан и Башкортостан – яркий пример полиэтничности, две многокультурные, многоязычные, многоконфессиональные республики, и в этом наше конкурентное преимущество в отличие от монотерриторий, – подчеркнул Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. – Наши встречи вызваны стремлением еще больше укрепить межрегиональное сотрудничество. Объем товарооборота наших республик за последние годы значительно вырос. Это еще раз свидетельствует о том, что у нас сложились тесные экономические, культурные, духовные и гуманитарные связи. Свой вклад в это взаимодействие вносят и парламентские комитеты».

«Мы получили большой урок о том, что жить надо дружно»

Участники совместного заседания сошлись в том, что вопросы сохранения и развития культурного и языкового многообразия являются общими для Татарстана и Башкортостана, так что решать их необходимо, объединив усилия.

Участники совместного заседания сошлись в том, что вопросы сохранения и развития культурного и языкового многообразия являются общими для Татарстана и Башкортостана Фото: gossov.tatarstan.ru

Если говорить о конкретных направлениях сотрудничества, то здесь республики договорились о следующем:

развивать активное сотрудничество министерств образования

и науки республик;

и науки республик; способствовать организации обменных гастролей ведущих театров, творческих коллективов, деятелей культуры и искусства;

проводить совместные национальные праздники, фестивали, конференции;

использовать площадки и ресурсы Ассамблей

народов Башкортостана и Татарстана, Домов Дружбы народов,

национально-культурных центров и автономий;

народов Башкортостана и Татарстана, Домов Дружбы народов, национально-культурных центров и автономий; активно взаимодействовать на уровне республиканских творческих союзов и творческой интеллигенции;

подключить к разностороннему освещению событий культуры и искусства средства массовой информации.

«В основном обсуждалось культурное сотрудничество, что абсолютно понятно, поскольку культура – это общее начало, общий фундамент. Были намечены планы и векторы дальнейшего взаимодействия. Главное – перейти к делу, к реализации совместных проектов, – пояснил «Татар-информу» суть встречи татарский литератор, общественный и государственный деятель Ркаил Зайдулла. – Также хотелось бы добавить, что, чтобы понять друг друга, обязательно нужно разговаривать. На фоне последних событий мы получили большой урок о том, что жить надо дружно».

Ркаил Зайдулла (в центре): «Чтобы понять друг друга, обязательно нужно разговаривать» Фото: gossov.tatarstan.ru

Рамиль Тухватуллин, также присутствовавший на заседании, добавил, что обе стороны поделились информацией о деятельности республиканских Минкульта, Минобра и Дома Дружбы народов.

«Все наметившиеся когда-то углы должны быть сглажены, стерты. Дружба – это глобальный феномен. Мы должны не только декларировать то, что мы братские народы, это должно найти свое выражение в реальных проектах. Это самое ценное», – резюмировал член Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Символизм Нефтекамска и первый выезд в Актаныш

Отдельно стоит отметить выбор локации для выездного заседания – Нефтекамск. В начале прошлого года в этом городе стартовал первый набор учеников в новую полилингвальную школу-интернат «Белем».

В новой полилингвальной школе-интернате «Белем» преподают не только татарский, но и башкирский язык Фото: gossov.tatarstan.ru

В полилингвальной школе преподают не только татарский, но и башкирский язык. Наряду с английским вторым иностранным с пятого класса начинается немецкий.

«Семь лет этому зданию не могли найти применение, оно стояло в полуразрушенном состоянии. Мы его реконструировали, отремонтировали, оснастили самым современным оборудованием. По сути, создали одни из лучших условий для занятий школьников Нефтекамска и соседних районов», – писал глава Башкортостана Радий Хабиров в социальных сетях в связи с открытием школы.

Напомним также, что весной прошлого года в Актанышском районе Татарстана прошло выездное заседание Госсовета Татарстана и Государственного Собрания – Курултая Башкортостана. Главы парламентов просили друг друга поддержать свои законопроекты и лоббировать интересы на федеральном уровне. Кроме того, в кулуарах башкирские депутаты призывали к прекращению «боданий» между соседними регионами, особенно среди татар и башкир.

Фото на анонсе: gossov.tatarstan.ru