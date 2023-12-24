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Татаро-башкирская община в Душанбе поддержала выдвижение Путина на выборах Президента
В Душанбе татаро-башкирский национально-культурный центр «Дуслык» подвел итоги года на традиционной предновогодней встрече. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Таджикистане.
Председатель центра Римма Хамзина озвучила наиболее знаковые события, в том числе и проведенные совместно с представительством Россотрудничества. Это мероприятия по сохранению культуры и традиций, исторической правды и подчеркивающие важность передачи этой памяти следующим поколениям.
Говоря о предстоящих в 2024 году выборах Президента России, Хамзина отметила, что Координационный совет объединений российских соотечественников Таджикистана поддержал выдвижение Владимира Путина кандидатом.
Завершилась встреча новогодним утренником, на котором Кыш Бабай и Кар Кызы поздравили юных соотечественников из Душанбе и его пригорода с наступающим Новым годом. Дети водили хороводы, пели новогодние песни, а в заключение утренника получили сладкие подарки от Посольства России.
Выборы Президента России продлятся с 15 по 17 марта 2024 года. Напомним, что о решении выдвинуться на новый срок Владимир Путин объявил 8 декабря — на церемонии по случаю Дня Героев Отечества.
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