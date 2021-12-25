«Татаркино» инициирует процесс создания кинокластера в Татарстане

Директор ГБУК «Татаркино» на встрече с журналистами рассказала о проблемах и способах их решения в области кинематографии Татарстана. На ее взгляд, системный подход к выстраиванию индустрии в республике способствует продвижению национальной кинопродукции.

«„Татаркино“ имеет все возможности, чтобы стать центром логистики татарстанской киноиндустрии», — уверена директор учреждения Миляуша Айтуганова.

По ее мнению, отсутствие инфраструктуры кинематографии, системности в финансировании кинопроектов, отток зрителей на кабельное и спутниковое телевидение и стриминговые платформы, несовершенная законодательная база РФ в части поддержки регионального кинематографа — все это и многое другое тормозит развитие татарстанского кинематографа.

«Поддержка регионального кинематографа не предусмотрена законом Российской Федерации. Именно поэтому у нас происходит отток профессиональных кадров, которые едут в столицу или Санкт-Петербург», — отмечает она.

«Татаркино» видит решение этих проблем в повышении престижа татарстанского кинематографа: грамотного формирования его имиджа (создание кинокластера). Это поможет Татарстану создать образ кинематографичного региона.

В числе предлагаемых подходов к решению проблемы она перечислила разработку государственной программы по развитию кинематографии в РТ, совершенствование механизмов осуществления финансовой поддержки национальных фильмов, совершенствование сети по показу и прокату фильмов по всей республике и за ее пределами, а также продвижение и популяризация национального кинематографа в РФ и в зарубежных странах.

«Система проката нужно развивать коммерческими сетями. Мы бы хотели, чтобы на уровне российского проката была предусмотрена хотя бы пятипроцентная квота на национальные фильмы. Пока с этим предложением мы не обратимся в Госдуму — этот вопрос двигаться не будет», — заявила директор «Татаркино».

По ее словам, обращение в Государственную Думу РФ с законодательной инициативой поддерживают в том числе Якутия и Башкортостан. Для реализации идеи в Татарстане должен быть уполномоченный орган, который бы смог регулировать все эти процессы, уверена Айтуганова.

«По такой системе, к примеру, работает Агентство инвестиционного развития РТ, которое выступает управляющей компанией многих других организаций. У них есть система, которой нам, к сожалению, очень не хватает», — подчеркнула Айтуганова.

Она отметила, что распределение полномочий среди уже существующих организаций могло бы помочь продвижению регионального кинематографа.

«Мы стараемся, но далеко не все зависит от энтузиазма, нам нужна поддержка. И в первую очередь, помощь в изменении устава „Татаркино“», — рассказала Айтуганова.