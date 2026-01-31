news_header_top
Общество 31 января 2026 08:34

«Татар-информ» стал вторым в рейтинге СМИ РТ по региональному трафику за январь

«Татар-информ» занял второе место в рейтинге СМИ Татарстана по региональному трафику LiveInternet за январь. Сайт информагентства за 31 день посетили почти 430 тыс. пользователей региона.

Возглавляет рейтинг объединенный счетчик «Татмедиа» – 726 тыс. Тройку замыкает интернет-газета «Бизнес Online» – 415 тыс. В топ-5 также вошли Kazanfirst (396 тыс.) и «Реальное время» (279 тыс.), которое с небольшим отрывом обошло Inkazan.ru (278 тыс.).

Ранее сообщалось, что «Татар-информ» признан лучшим СМИ Татарстана в рейтинге «Дзена» и Mediascope по итогам декабря.

