«Татар-информ» признан лучшим СМИ Татарстана в рейтинге «Дзена» и Mediascope в декабре

Информационное агентство «Татар-информ» вошло в федеральный рейтинг средств массовой информации, представленный «Дзеном» по данным спецпроекта Mediascope за декабрь. Информагентство заняло 68-е место, поднявшись за месяц сразу на 13 позиций. Охват публикаций «Татар-информа» в «Дзене» превысил отметку 2,8 млн человек.

Помимо «Татар-информа», в топ-100 из татарстанских СМИ вошла «Вечерняя Казань», расположившаяся на 81-й строчке.

Возглавила федеральный топ газета «Известия», на втором месте оказался портал Life.ru, тройку замыкает RT.

В основе исследования лежит методология проекта Cross Web от Mediascope, которая используется исследовательской компанией для измерения крупнейших площадок Рунета.