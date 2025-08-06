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Общество 6 августа 2025 12:06

«Татар-информ» вошел в федеральный рейтинг топ-изданий Mediascope

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Информационное агентство «Татар-информ» вошло в федеральный рейтинг изданий по охватам, составленный на основе данных «Дзена» и Mediascope.

«Татар-информ» занял 65-е место в рейтинге, в который вошли 85 СМИ. Среди татарстанских изданий, помимо «Татар-информа», в рейтинге также оказался «Бизнес Online».

Лидером рейтинга стало «РИА Новости», также в тройку вошли РБК и ТАСС.

Рейтинг составлен на основе методологии проекта Cross Web от Mediascope, которая используется исследовательской компанией для измерения крупнейших площадок Рунета. Рейтинг формируется автоматически и обновляется в начале каждого месяца.

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#Татар-информ #СМИ #рейтинг
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