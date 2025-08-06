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Общество 6 августа 2025 13:09

«Татар-информ» стал лучшим татарстанским СМИ в рейтинге «Дзена»

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«Татар-информ» стал лучшим татарстанским СМИ в рейтинге «Дзена»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татар-информ» вошел в федеральный рейтинг СМИ, представленный «Дзеном». Информагентство заняло 53 место, став лучшим среди татарстанских изданий.

Помимо «Татар-информа», в рейтинге среди татарстанских СМИ оказался Kazanfirst, расположившийся на 86 строчке. Всего в список вошли 100 изданий.

Возглавило рейтинг «РИА Новости», следом расположились ТАСС и RT.

В основе рейтинга — качественные и количественные показатели СМИ, представленных в «Дзене». В числе показателей учитываются цитируемость, оперативность, качество заголовков, количество подписчиков на канале в Дзене и др. Рейтинг формируется автоматически и обновляется в начале каждого месяца.

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#СМИ #Татар-информ #Татарстан #рейтинг
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