«Татар-информ» стал лучшим татарстанским СМИ в рейтинге «Дзена»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татар-информ» вошел в федеральный рейтинг СМИ, представленный «Дзеном». Информагентство заняло 53 место, став лучшим среди татарстанских изданий.

Помимо «Татар-информа», в рейтинге среди татарстанских СМИ оказался Kazanfirst, расположившийся на 86 строчке. Всего в список вошли 100 изданий.

Возглавило рейтинг «РИА Новости», следом расположились ТАСС и RT.

В основе рейтинга — качественные и количественные показатели СМИ, представленных в «Дзене». В числе показателей учитываются цитируемость, оперативность, качество заголовков, количество подписчиков на канале в Дзене и др. Рейтинг формируется автоматически и обновляется в начале каждого месяца.