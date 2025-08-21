«Татар-информ» стал лучшим СМИ Татарстана в рейтинге «Дзена» по итогам июля

«Татар-информ» вошел в федеральный рейтинг лучших средств массовой информации, представленный «Дзеном». Информагентство заняло 54-е место, став лучшим среди изданий Татарстана.

Кроме «Татар-информа», в топ рейтинга среди республиканских СМИ вошло «Реальное время», расположившееся на 69-й строчке. Всего в перечень вошли 100 изданий.

Возглавило рейтинг РИА Новости, также в тройке следом ТАСС и RT.

В основе рейтинга — качественные и количественные показатели СМИ, представленных в «Дзене». В числе показателей учитываются цитируемость, оперативность, качество заголовков, количество подписчиков на канале в Дзене и др. Рейтинг формируется автоматически и обновляется в начале каждого месяца.