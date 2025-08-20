«Татар-информ» признан лучшим СМИ Татарстана в рейтинге Mediascope по итогам июля

Информационное агентство «Татар-информ» вошло в федеральный рейтинг средств массовых информации по охватам, составленный на основе данных «Дзена» и Mediascope по итогам июля.

«Татар-информ» расположился на 67-м месте рейтинга, став лучшим среди татарстанских СМИ. В топ-100, помимо «Татар-информа», вошла также электронная газета «Бизнес Online», расположившаяся на 79-й строчке.

Лидером федерального рейтинга стал РБК, следом расположились РИА Новости и ТАСС.

Рейтинг составлен на основе методологии проекта Cross Web от Mediascope, которая используется исследовательской компанией для измерения крупнейших площадок Рунета. Рейтинг формируется автоматически и обновляется в начале каждого месяца.