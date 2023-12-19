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«Татар-информ» стал лучшим региональным СМИ по освещению инвестиционной деятельности
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Информационное агентство «Татар-информ» стало лучшим региональным СМИ Татарстана по освещению инвестиционной деятельности.
Награду вручила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина генеральному директору АО «Татмедиа» Шамилю Садыкову. Церемония прошла во время итогового заседания клуба инвесторов Татарстана в Казани.
Напомним, что в 2023 году инвестиции в основной капитал Татарстана впервые достигли 1 трлн рублей.
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