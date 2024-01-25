«Татар-информ» предупредил о мошенниках, предлагающих накрутить голоса в конкурсе дворов

Участникам республиканского конкурса «А у нас во дворе» начали поступать предложения накрутить голоса ради победы, об этом сообщили несколько конкурсантов.

«Татар-информ» предупреждает, что это мошенники, и призывает избегать общения с ними. Подчеркнем, что результаты, в которых будет установлена накрутка голосов, будут аннулированы.

Голосование на лучшее зимнее украшение двора стартовало на сайте «Татар-информа» 23 января и продлится до 26 января включительно. 10 победителей первого этапа выйдут в финал.

С 27 по 29 января включительно на сайте и в Telegram-канале «Татар-информа» пройдет голосование среди 10 финалистов. Имена трех победителей станут известны 31 января. Их ждут денежные призы.