Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Татар-информ» предупредил о мошенниках, предлагающих накрутить голоса в конкурсе дворов
Участникам республиканского конкурса «А у нас во дворе» начали поступать предложения накрутить голоса ради победы, об этом сообщили несколько конкурсантов.
«Татар-информ» предупреждает, что это мошенники, и призывает избегать общения с ними. Подчеркнем, что результаты, в которых будет установлена накрутка голосов, будут аннулированы.
Голосование на лучшее зимнее украшение двора стартовало на сайте «Татар-информа» 23 января и продлится до 26 января включительно. 10 победителей первого этапа выйдут в финал.
С 27 по 29 января включительно на сайте и в Telegram-канале «Татар-информа» пройдет голосование среди 10 финалистов. Имена трех победителей станут известны 31 января. Их ждут денежные призы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»