Глава Крыма выехал в село Майское Джанкойского района после сообщений о взрыве

Глава Крыма Сергей Аксенов выехал в село Майское под Джанкоем после сообщений о взрыве и пожаре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», — сообщил руководитель региона, не уточняя характер инцидента.

Сначала информация о крупном возгорании в районе села Майское ранее появилась в социальных сетях. Позднее РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма рассказало, что после взрыва в 6 часов утра загорелась трансформаторная подстанция в Джанкойском районе.