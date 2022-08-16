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Общество
16 августа 2022  08:45

Глава Крыма выехал в село Майское Джанкойского района после сообщений о взрыве

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Глава Крыма Сергей Аксенов выехал в село Майское под Джанкоем после сообщений о взрыве и пожаре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», — сообщил руководитель региона, не уточняя характер инцидента.

Сначала информация о крупном возгорании в районе села Майское ранее появилась в социальных сетях. Позднее РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма рассказало, что после взрыва в 6 часов утра загорелась трансформаторная подстанция в Джанкойском районе.

#Крым
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