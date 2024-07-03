Ташкент планирует изучить опыт Казани по организации профобучения специалистов

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О желании изучения опыта Казани по организации профессионального обучения специалистов для сферы транспорта и строительства сообщил на встрече с делегацией Татарстана начальник управления высшего образования, науки и инноваций по городу Ташкент Бунёд Раджабов.

«Мы осведомлены, что в Казани есть транспортный колледж и железнодорожный техникум. Нам было бы очень интересно изучить ваши модели… Также в Ташкенте нет профессионального образовательного учреждения в сфере строительства и коммунального хозяйства, поэтому нам интересно изучить модель казанского строительного колледжа», – отметил чиновник.

Кроме того, Раджабов рассказал об инициативе руководства Узбекистана создать модель профессионального образования с возможностью обмена студентами и педагогами по стандарту Double Degree и получением двух дипломов.

В свою очередь заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Айрат Садыков рассказал об условиях труда на отраслевых предприятиях региона, а также условиях приема на работу.

«На сегодняшний день потребность отрасли составляет около 2000 человек. Средняя заработная плата у нас, если перевести в доллары, 570 долларов. При этом на 18% в год она растет », – рассказал Садыков.

По данным докладчика, новые сотрудники могут рассчитывать на обучение или переобучение, помощь в оформлении патента. Социальный пакет сотрудника включает в себя: опаливаемый отпуск, добровольное медицинское страхование, а также решение юридических, организационных вопросов и предоставление жилья.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что Татарстан планирует готовить специалистов для своих предприятий среди студентов и выпускников Узбекистана. На встрече, в которой приняли участие директора большинства ташкентских вузов, обсуждался потенциал организаций среднего профессионального звена РТ, обсуждались сферы, которые наиболее остро нуждаются в кадрах, а также вопросы, которые необходимо решить для ввода подобной системы подготовки.