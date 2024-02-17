«Тархан» расширяет географию: в финал прошли учащиеся из Татарстана, Саратова и Астрахани

В Национальной библиотеке Татарстана в пятницу, 16 февраля, завершились длившиеся с 13 февраля съемки очного этапа третьего сезона историко-культурного конкурса «Тархан». Участники восьми игр стали 40 учащихся из 16 муниципальных районов Татарстана, а также из Саратова и Астрахани. Об этом сообщают организаторы проекта.

«Среди участников телепроекта в этом году этнические казахи, ногайцы, чуваши, татары и русские ребята. „Тархан“ расширяет не только географию, но и представительство молодых людей, интересующихся историей России и ее тюркской составляющей как важным элементом истории родного края», — заметил ведущий телепроекта — доктор исторических наук, профессор КФУ Раиль Фахрутдинов.

Учащиеся 10-х и 11-х классов и студенты ссузов (в очный этап смог пробиться единственный представитель среднего специального образования — студент Казанского энергетического колледжа Яхъя Закиров) состязались друг с другом. В первом туре они ответили на вопросы викторины, посвященные истории России и Татарстана в домонгольский период. Во втором туре им пришлось, соревнуясь на скорость, аргументировать и обосновывать свои ответы по истории, культуре, политике и географии.

В третьем туре конкурсантам предложили прочитать вслух отрывки из литературных произведений Александра Пушкина и Нинколая Гоголя в переводе на татарский язык, а также стихи Хади Такташа и «Неотосланные письма» Аделя Кутуя в переводе на русский. «Для кого-то это оказалось непростой задачей, а кто-то, напротив, за счет обаяния и харизмы смог увеличить свое количество баллов и обогнать соперников», — констатировали организаторы.

Почти треть участников телепроекта «Тархан» — призеры и победители Республиканской олимпиады по истории Татарстана и татарского народа. Соответственно, конкуренция за выход в четвертьфинал оказалась очень жесткой. Высокую оценку вкладу учителей и подготовке учащихся дали как эксперты — преподаватели нескольких кафедр Института международных отношений КФУ, так и амбассадоры проекта. Это директор Дома татарской книги Айдар Шайхин, главный редактор информационного агентства «Татар-информ» Ринат Билалов, поэт и журналист Айрат Бик-Булатов, главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова, киносценарист Айсылу Хафизова и другие.

Теперь 24 участника встретятся на съемках четвертьфинала проекта в марте. Им придется глубоко погрузиться в этнографию тюркских народов и историю жизни Федора Шаляпина. До финала, съемки которого впервые пройдут в древнем городе Болгаре, доберутся лишь шесть конкурсантов.

Проект «Тархан» реализуется Министерством культуры РТ и Институтом международных отношений Казанского федерального университета начиная с 2021 года. Победитель и призеры конкурса получают приоритетное право поступления в КФУ на профиль «История тюркских народов».

На сегодняшний день среди студентов этого профиля есть пять финалистов первого и второго сезонов «Тархана». Бюджетное место сохраняется за победителем конкурса на два года (большинством участников конкурса являются десятиклассники).

Посмотреть игры историко-культурного конкурса «Тархан» можно будет на телеканале ТНВ. О начале трансляции будет объявлено дополнительно.