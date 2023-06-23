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«Опыт, который стоит пережить»: победитель и призеры игры «Тархан» поступят на бюджет КФУ
В Присутственных местах Казанского Кремля прошел финал второго сезона историко-культурного конкурса «Тархан». Он собрал старшеклассников из пяти районов республики. Победительницей стала балтасинская школьница Илюза Исхакова (преподаватель Фануза Гиматова).
«Это было очень неожиданно. Я даже не думала, что смогу попасть в первую тройку, а вышла победителем. Впечатления положительные. С участниками было приятно соревноваться, чувствовался боевой дух. Каждый хотел получить заветные баллы. Судьи доброжелательные, поддерживали нас. Я бы хотела еще раз попробовать себя в этой игре. Это очень хороший опыт, который мне пригодится», — поделилась впечатлениями школьница.
Илюза Исхакова посоветовала сверстникам участвовать в конкурсе «Тархан», причем в особенности — тем школьникам, которые интересуются историей.
«Нужно попытаться сюда добраться. Даже если не получится выиграть, это тот опыт, который стоит пережить», — призвала победительница проекта.
Второе место в телеигре «Тархан» завоевала Ильвина Нурмиева из Шеморданского лицея «Рост» Сабинского района, третье — Фарил Рахматуллин из Актанышской средней школы №1.
По мнению серебряного призера, игра была сложной, так как чувствовалась серьезная конкуренция среди ребят.
«Все мы очень хорошо подготовлены. Но иногда не хватало скорости нажать кнопку, и из-за этого терялись баллы. Я очень рада, что смогла попасть в финал. В этом мне помог мой учитель Эндже Ильнуровна Гатауллина. Мы читали много литературы, много смотрели исторических фактов. Призовое место — это наш совместный труд», — подчеркнула Ильвина Нурмиева.
Обладатель третьего места Фарил Рахматуллин отметил, что мечтал стать победителем и студентом КФУ. Сейчас он очень счастлив, потому что смог стать призером. К игре его подготовил педагог Руслан Сафиуллин.
«На следующий год буду поступать на факультет истории тюркских народов. Очень благодарен организаторам конкурса. Он дает большой стимул ребятам, которые участвуют в „Тархане“. Всем тем, кто будет участвовать в третьем сезоне, желаю удачи и побед», — сказал он.
Накануне старта приемной кампании в вузы победитель и призеры получили преимущественное право на поступление в Институт международных отношений Казанского федерального университета на профиль обучения «История тюркских народов». Право поступления сохранилось и за победителями первого сезона телепроекта, среди них были не только выпускники.
Помимо этого, по итогам проекта финалисты и их наставники отправятся в летнее путешествие по музеям-заповедникам Татарстана и побывают на экскурсии в музеях КФУ.
Финальную черту под вторым сезоном подвела министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. «Для нас „Тархан“ — удачный эксперимент, который Минкульт РТ проводит по собственной инициативе в партнерстве с КФУ и Исполкомом Всемирного конгресса татар. Будущее начинается со знания истории, и для нас телепроект — это в первую очередь продвижение тюркской истории и культуры. Мы уже провели переговоры с представителями ряда стран, чтобы зарубежные школьники тоже заявлялись на участие в конкурсе. Думаю, у „Тархана“ большое будущее», — заметила глава ведомства.
Во втором сезоне телепроекта «Тархан» приняли участие 300 старшеклассников и студентов ссузов из 15 районов Татарстана, Башкортостана, Якутии и Донецкой народной республики. 40 учащихся приняли участие в телевизионном туре, из них 12 — это победители и призеры Республиканской олимпиады по истории татарского народа и Татарстана.
Для телевикторины преподавателями кафедры исторического и обществоведческого образования ИМО КФУ было подготовлено более 150 вопросов. Впервые ведущим телепроекта стал доктор исторических наук Раиль Фахрутдинов.
Фотографии и видео предоставлены организаторами конкурса.
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