Тариф за проезд в электричках в Татарстане может вырасти более чем на 3 рубля

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Экономически обусловленный уровень тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Татарстана может увеличиться с 37,90 до 41,28 рубля за одну десятикилометровую зону (то есть на 3,38 рубля). Проект постановления Госкомитета РТ по тарифам пока проходит антикоррупционную экспертизу.

При этом максимальная стоимость проезда в электричках пригородной пассажирской компании АО «Содружество» в первой и второй зонах составит 44 рубля за поездку.

Проезд по третьей и четвертой зонам будет обходиться пассажирам в 32 рубля за каждую зону, по пятой — восьмой зонам — в 27 рублей за зону, по зонам с девятой по 13-ю — в 25 рублей за зону, по зонам с 14-й по 16-ю — в 19 рублей за зону, по зонам с 17-й по 20-ю — в 16 рублей за зону.

Кроме того, дополнительные тарифы на перевозки в вагонах повышенной комфортности по маршрутам Казань — Кизнер, Кизнер — Казань, Ижевск — Кизнер и Кизнер — Ижевск составят 90 рублей в первом классе обслуживания и 60 рублей — во втором.

Если постановление будет принято, новые тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года.