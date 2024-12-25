В Казани определили предельные тарифы за проезд в общественном транспорте

В Казани определили предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте на 2025 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте антикоррупционной экспертизы.

Согласно документу, стоимость проезда в автобусе, троллейбусе или трамвае предложили установить на уровне 43 рублей. Причем сумма одинаковая как при наличной оплате, так и по банковской карте.

При оплате транспортной картой (далее – ТК) на одну поездку проезд также будет стоить 43 рубля (речь идет о билетах длительного пользования, предоставляющих право на поездки в пределах фиксированной суммы, и банковских карт с транспортным приложением), а при оплате ТК на 100 и более поездок – 33 рубля (речь о транспортных картах предоставляющих право на фиксированное количество поездок в течение указанного срока).

Также в документе отмечается, что провоз багажа оплачивается отдельно от оплаты стоимости проезда.

Предельные максимальные тарифы будут действовать с 1 января по 31 декабря 2025 года.