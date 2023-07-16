Танкисты из Татарстана поблагодарили лаишевских волонтеров за маскировочные сети

Бойцы из танкового полка Лаишевского района Татарстана, находящиеся в зоне проведения военной спецоперации, записали видеообращение к землякам. В нем они поблагодарили мастериц за сплетенные сети для техники.

«Хочу передать огромное спасибо рыболовному братству, жителям города Лаишево, женщинам, которые плетут сети. Все дошло, все нужно. Забрали также гуманитарку — там все, что нужно для фронта», — говорит военнослужащий из Лаишева.

Волонтер общественного движения «Помощь СВОим» Юлия Плескач рассказала «Татар-информу», что с 1 октября по 15 июля лаишевские мастерицы изготовили 458 толстовок и 312 балаклав, 1185 маскировочных сетей, 280 плащ-палаток, 114 костюмов «леший» для снайперов с защитой от тепловизоров, 215 белых маскировочных костюмов, 268 зеленых маскировочных костюмов и 800 окопных свечей.

«Также общественное движение „Помощь СВОим“ изготовило 306 меховых поясов, 850 штук меховых стелек, 32 буржуйки, восемь тепловизоров, девять инвалидных кресел. На передовую и в новые регионы России передано 34 тонны гуманитарной помощи для военных и детей: продукты, медикаменты», — поделилась собеседница агентства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что лаишевские мастерицы отправили танкистам более 50 маскировочных сетей.