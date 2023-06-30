Лаишевские мастерицы отправили танкистам более 50 маскировочных сетей

Мастерицы из села Столбище Лаишевского района Татарстана отправили маскировочные сети танкистам, действующим на Лиманском направлении. Об этом «Татар-информу» сообщила координатор общественного движения «Помощь СВОим» Марина Порфирьева.

Командир роты родом из Лаишевского района, его родители проживают в селе Столбище. К волонтерам по просьбе сына обратился отец военнослужащего. Мастерицы связались с военным и по запросу солдат сплели сети — получилась 31 сеть на технику и 20 сетей на пункты управления.

В столбищенской школе к выполнению заказа для танкистов привлекли и детей. В итоге стараниями учителей и детей школа выдавала по две сети в день.

Волонтеры из пункта плетения сетей в селе Ковали присоединились к столбищенцам.

«Пункт, находящийся в сельсовете, побил все рекорды, — заявила собеседница агентства. — Они отвечали за сети на пункты управления. В рекордные сроки они сплели 20 сетей. Работали в три смены. Одни сменяли других, третья смена плела сети до 12 ночи. А последнюю сеточку закончили дома в 4 утра. В итоге заказ выполнили».

Совместными усилиями всего района заказ танкистов выполнили в кратчайшие сроки.