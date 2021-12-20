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Промышленность
20 декабря 2021  18:00

ТАНЕКО планирует увеличить переработку нефти в 2022 году на 28%

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Нефтеперерабатывающий комплекс ТАНЕКО в 2022 году планирует переработать 16 млн тонн нефти, следует из материалов компании – это на 28% превысит запланированный на этот год показатель, следует из материалов компании.

Общий объем переработки нефти превысит 109 млн тонн.

Выход светлых продуктов увеличится до 77%. Производство автобензинов вырастет на 23% - до 1,8 млн тонн, дизельного топлива ­– на 29%, до 7,5 млн тонн, авиационного топлива – на 21%, до 629 тыс. тонн.

#танеко #татнефть #производство
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