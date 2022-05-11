Танцоры и скейтеры Лениногорска и Бугульмы устроят зрелищные баттлы на Каскаде прудов

В пятницу, 13 мая, в рамках Дня уличных культур в Лениногорске состоятся скейт-конкурсы и танцевальные баттлы между танцорами из самого Лениногорска и соседней Бугульмы. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

День уличных культур — это спортивно-танцевальное мероприятие для молодежи, гостей и жителей Лениногорска. Также будет представлена программа от музыкантов из Казани и фуд-корт с уличной едой.

Победителям соревнований вручат призы: танцоры получат сертификаты от местного магазина одежды, а скейтеры — новые скейтборды и подарочный сертификат. Событие пройдет в парке «Яшьлек» на Каскаде прудов. Эта территория особенно любима местным сообществом скейтеров, которые устраивают здесь тренировки и соревнования.

Это второе мероприятие в Лениногорске, организованное в связи с участием города во Всероссийском конкурсе малых городов. «Зимние игры у озер» посетили 130 человек: жители, спортсмены и гости города. Они могли поучаствовать в скандинавской ходьбе и семейных играх, а также посмотреть на шоу прыжков с трамплина от учеников школы Олимпийского резерва. Если Лениногорску удастся победить во всероссийском конкурсе, то в городе обновят парк «Яшьлек» на Каскаде прудов.

В 2022 году Татарстан участвует во Всероссийском конкурсе в шестой раз. За период с 2018 по 2021 год победителями от республики стали 32 общественных пространства, 26 из которых уже обновлены. Общая сумма грантов из федерального бюджета превысила 2 млрд рублей. В 2022 году в конкурсе будет участвовать семь городов: Заинск, Зеленодольск, Лаишево, Мамадыш, Лениногорск, Болгар и Елабуга.

Ранее «Татар-информ» сообщал, как преобразятся парки Татарстана в 2022 году.