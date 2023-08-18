Танцевальный баттл, «Кругосветка» и новые имена: что приготовил XIV фестиваль «Крутушка»

В Казани, в лагере «Байтик», расположенном вблизи Голубых озер, 25-27 августа состоится XIV Международный этнический фестиваль «Крутушка». На него съедутся более 300 исполнителей, порядка 50 коллективов, представляющих культуру разных регионов России и зарубежных стран. Программой фестиваля предусмотрено более 150 событий, некоторые из которых пройдут впервые.

В этом году фестиваль представит зрителям много новых имен, среди которых группа «Неизвестный композитор», сообщили в Минкульте РТ. Сочетанием традиционной музыки и этноэлектронных битов в этом году порадуют московские проекты «КоленкорЪ», «VDOME» и Y.U.R.T.A project из Уфы. Гусли в фолк-роковом звучании представит уральская группа «ProtoSound». Иоаннис Кофопулос и «Грекобанда» познакомят слушателей с музыкой средиземноморья.

Отечественные фолк-коллективы и ансамбли представят народы Поволжья, центральной России, Урала и Сибири.

Впервые на «Крутушке» пройдет танцевальный баттл «Допляшись». Здесь в сольной пляске будут соревноваться профессиональные этнотанцоры и любители. Кроме того, для всех желающих пройдут мастер-классы по танцам.

Фестиваль откроет выставка проекта «Не СТАРИННОЕ фото». Она представит коллекцию фотографий, выполненных на раритетных аппаратах. Съемки прошли в дни фестиваля в 2022 году. Художник и фотограф Анатолий Чуль из Рыбинска привез на фестиваль свою коллекцию фотоаппаратов, изготовленных в дореволюционное время. В мобильной лаборатории традиционным методом он создавал фото, максимально приближенное к той эпохе.

Новый проект представит московский фольклорный театр «Ученый Медведь», театр Петрушки «Папьемашенники» из Санкт-Петербурга привезет ярмарочную комедию. Известный этномузыкант Сергей Старостин и актриса Татьяна Бондаренко прочтут северные сказки Бориса Шергина и Степана Писахова. Они привезут на фестиваль сразу две программы: семейную – «Архангельское ожерелье» и «Мужья и жены, любови и страсти» – только для взрослых (18+).

В программе фестиваля значится лекторий с участием российских антропологов и новый проект «Кругосветка». Гостей фестиваля ждет встреча с представителями Туниса, Египта, Камеруна, Бразилии, Алжира и Канады. В формате получасового small talk участники представят себя, расскажут о своей стране, познакомят с базовой лексикой, расскажут об особенностях жизни на своей родине.

На фестивале будет работать кулинарная площадка. Блюда к праздничному столу приготовят шеф-повар и телеведущий Максим Сырников вместе с шефами из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга.

На фестиваль приедут более ста ремесленников, которые предложат гостям товары ручной работы из натуральных материалов, мастер-классы по традиционным ремеслам.

Фестиваль 2022 года собрал на своих площадках более 5 тыс. гостей — это в полтора раза больше, чем годом ранее. В дни фестиваля – с 26 по 28 августа – для гостей работали около 500 участников.

Фото предоставлены пресс-службой Международного этнического фестиваля «Крутушка»