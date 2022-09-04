В РТ откроется выставка фотографий участников «Крутушки», снятых в старинном стиле

В сентябре организаторы XIII Международного этнического фестиваля «Крутушка» откроют фотовыставку, где будут представлены снимки участников, сделанные на старинный фотоаппарат. Об этом рассказала один из организаторов Юлия Нуреева.

На полях фестиваля в этом году впервые работало «старинное» фотоателье с техникой XIX века. Художник и фотограф Анатолий Чуль из Рыбинска привез на фестиваль свою коллекцию фотоаппаратов, изготовленных в дореволюционное время. В мобильной лаборатории традиционным методом он создавал фото, максимально приближенное к той эпохе.

«В первую очередь были сделаны общие фотографии и портреты участников этнографических ансамблей, кто приехал на „Крутушку“ в подлинных костюмах тех времен. По итогам этой работы в сентябре планируется создание и презентация фотовыставки», — уточнила собеседница агентства.

На данный момент идет проявка и обработка негативов. «Ожидается прекрасный результат», — поделилась организатор, отметив, что ее точная локация станет известна позднее.

Снимок, сделанный Анатолием Чуей Фото предоставлено организаторами фестиваля

С 26 по 28 августа «Крутушка» собрала на своих площадках в лагере «Байтик» более 5 тыс. гостей — это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Около 500 участников три дня работали для гостей фестиваля.

Посетителям была представлена разнообразная музыкальная программа, уникальные товары ручной работы из натуральных материалов, а также мастер-классы по традиционным ремеслам, таким как сажение по бели, татарская кожаная мозаика, булгарская и обварная керамика, оригами и каллиграфия от настоящего японского мастера, кузнечное дело, выплавка оловянных солдатиков, старинный способ крашения ткани — кубовая набойка и еще более 50 мастер-классов разных уровней сложности.