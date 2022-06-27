«Тампа-Бэй» расторгнет контракт с экс-вратарем «Ак Барса» Мифтаховым

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» в ближайшее время расторгнет трёхлетний контракт с голкипером Амиром Мифтаховым. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, это произойдет из-за того, что Мифтахов сменил агента и начал работать с Дэном Мильштейном. Таким образом, после расторжения контракта уроженец Казани станет неограниченно свободным агентом в НХЛ.

В минувшем сезоне 22-летний хоккеист выступал за «Сиракьюз Кранч» и «Орландо Солар Беарс» — фарм-клубы «молний».

Мифтахов регулярно выступал за юниорскую и молодежную сборные России. В 2020 году в составе молодежной сборной завоевал серебряную медаль чемпионата мира.

Ранее сообщалось о том, что Амир вернется в «Ак Барс» и продолжит следующий сезон в казанском клубе