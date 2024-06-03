Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Таможня Польши и Литвы блокирует грузы, идущие из Италии в Россию
В Польше и Литве местная таможня блокируют на границе грузы, которые идут в Россию из Италии. Причем делают они это незаконно, творя самый настоящий произвол, рассказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.
Спикер подчеркнул, что передаваемые Италией грузы не числятся ни в каких санкционных списках, документы у товаров в порядке. Однако с польско-литовской стороны наблюдается явная дискриминация, произвол, цитирует Торрембини РИА «Новости».
Интересно, что свои грузы Литва и Польша без проблем пропускают через границы. Он напомнил, что Литва недавно стала одним из главных экспортеров вина в Россию, что по меньшей мере странно.
«Разве в Литве есть вино? Они что, самые умные? При этом антироссийская риторика Варшавы и Вильнюса самая громкая», – отметил президент GIM Unimpresa.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»