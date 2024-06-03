В Польше и Литве местная таможня блокируют на границе грузы, которые идут в Россию из Италии. Причем делают они это незаконно, творя самый настоящий произвол, рассказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

Спикер подчеркнул, что передаваемые Италией грузы не числятся ни в каких санкционных списках, документы у товаров в порядке. Однако с польско-литовской стороны наблюдается явная дискриминация, произвол, цитирует Торрембини РИА «Новости».

Интересно, что свои грузы Литва и Польша без проблем пропускают через границы. Он напомнил, что Литва недавно стала одним из главных экспортеров вина в Россию, что по меньшей мере странно.

«Разве в Литве есть вино? Они что, самые умные? При этом антироссийская риторика Варшавы и Вильнюса самая громкая», – отметил президент GIM Unimpresa.